Freizeitangebote 2024: Von Landenhausen bis Paris

Auch in diesem Jahr bietet das Vogelsberger Jugendamt wieder eine große Auswahl an Freizeiten, Bildungsangeboten und Tagesveranstaltungen an. Die neuen Freizeitprospekte werden in den nächsten Tagen verteilt, unter anderem liegen sie in den Schulen aus. Alle Infos zu den Angeboten findet man schon jetzt unter www.freizeiten-bildung.de . Auch eine Anmeldung ist über die Homepage bereits möglich. Ob eine Fahrt nach Paris, der Besuch der Anime-Manga Convention Connichi oder die Kinderfreizeit im Kreiszeltlager in Landenhausen – da dürfte für jeden das passende Angebot dabei sein. Bei Fragen und Anmerkungen stehen die Mitarbeiter des Jugendamtes unter jugend@vogelsbergkreis.de oder unter 06641/977-443 oder -428 zur Verfügung. Foto: Vogelsbergkreis