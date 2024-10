Freiheit um jeden Preis - Eine Stasi-Akte erzählt

„War doch nicht alles schlecht, in der DDR“, sagen die einen. „Die DDR war genauso schlimm, wie die Nazi-Zeit!“, sagen die anderen. Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises lädt am Mittwoch, 6. November, von 18 bis 21.30 Uhr, in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung zu einem Online-Vortrag mit Lesung ein, der helfen will, das Bild von der DDR in ein realistisches Licht zu rücken.Kurzweilig und unterhaltsam erzählt Manfred Casper als Zeitzeuge aus seinem Leben in der DDR, von schönen Erinnerungen und Erlebnissen, ebenso von seiner Entwicklung hin zu einem systemkritischen Jugendlichen, der letztlich die DDR verlassen wollte und nach seiner gescheiterten Republikflucht mit 18 Jahren inhaftiert wurde. Alles Erzählte wird mit Auszügen aus seiner umfangreichen Stasi-Akte belegt, die für ihn wegen des Verdachts der späteren Fluchthilfe angelegt und bis 1989 bearbeitet wurde.Der Referent stellt zudem Parallelen zu heute in Frage, was man aus der Geschichte lernen kann. Dabei werden Auszüge aus seiner autobiografischen Erzählung „Vom Wachsen der Flügel“ vorgetragen.Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.