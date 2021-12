Freie Termine im Impfzentrum

Im Vogelsberger Impfzentrum in der Hessenhalle in Alsfeld gibt es in der Weihnachtswoche und in der Woche zwischen den Jahren noch freie Impftermine. Sie können über impfspringer.de gebucht werden.



Um die Kontakte im Impfzentrum auf ein Minimum zu reduzieren, wird darum gebeten, wenn es möglich ist, alleine zur Impfung zu kommen.