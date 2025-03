Frauenwochen: Ein Tag für die Gesundheit

Vorsorge, Bewegung und Ernährung: im Haus der katholischen Kirche in Alsfeld steht am Mittwoch, 12. März, die Gesundheit von Frauen im Mittelpunkt. Denn dort veranstaltet die KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter gemeinsam mit Cornelia Krömmelbein, in der KVA Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, im Rahmen der Vogelsberger Frauenwochen einen Gesundheitstag ganz speziell für Frauen.



Von 9 bis 13 Uhr gibt es im Haus der katholischen Kirche, Schellengasse 26 in Alsfeld, Vorträge zu körperlicher und psychischer Gesundheit, praktische Tipps für einen gesunden Lebensstil und Anregungen zur gesundheitlichen Vorsorge. Unter anderem stehen ein Lungenfunktionstest, eine Rauschbrille, Bewegungsaktionen und ein Glücksrad mit Fragen zum Thema Gesundheit zur Verfügung. Weiterhin gibt es Informationen zu Schwangerschaft und Mütterfürsorge, Vorsorgeuntersuchungen, Ernährungsberatung und Gesundheitskursen. Zudem wird das Zusammenspiel von Gesundheit und Arbeit thematisiert.



Zur Veranstaltung, die auch Raum für Austausch in offener Atmosphäre bietet, sind auch die Kinder der Teilnehmenden herzlich eingeladen.

