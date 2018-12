Frauenwoche 2019: Planung hat begonnen - Weitere Programmpunkte sind willkommen

11.12.18

Die ersten Vorbereitungen zur kommenden Frauenwoche laufen schon – nach „One Billion Rising“ am 14. Februar soll es wie immer ein abwechslungsreiches Programm rund um den Internationalen Frauentag am 8. März geben. Beim nächsten Treffen im Januar soll das Programm für die Frauenwoche feststehen, damit das gemeinsame Faltblatt erstellt und verteilt werden kann. Frauen, die noch mitmachen möchten oder einen eigenen Beitrag zum Frauentag oder der Frauenwoche leisten wollen, melden sich bitte noch bis spätestens 21.12. bei Michaela Stefan unter Telefon 06641 977-3411 oder per E-Mail an michaela.stefan@vogelsbergkreis.de