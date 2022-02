Im Rahmen der Vogelsberger Frauenwoche lädt das OFFICE NETZ Vogelsberg am Dienstag, 8. März, um 18.30 Uhr zu einem Online-Vortrag zum Thema „Frauen und Rente - Wie bin ich abgesichert?“ ein.Referentin Sabine Vogel, Firmenserviceberaterin der Deutschen Rentenver­sicherung Hessen, beleuchtet unter anderem Voraussetzungen und Beginn der Altersrenten sowie die Auswirkungen von Teilzeittätigkeit, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Scheidung oder Tod des Partners auf die Rentenhöhe. Auch Fragen können beantwortet werden, persönliche Einzelfallberatungen können an diesem Abend jedoch nicht durchgeführt werden.Der Firmenservice der Deutschen Rentenversicherung Hessen unterstützt Arbeitgeber, Personalverantwortliche und die Interessensvertretungen in allen ihre Beschäftigten betreffenden Fragen rund um das Leistungsspektrum der gesetzlichen Rentenversicherung.Der Vortrag ist kostenfrei, dennoch wird um verbindliche Anmeldung unter Angabe der kompletten Kontaktdaten inklusive E-Mail-Adresse gebeten. Anmeldungen sind bis Dienstag, 22. Februar, möglich bei Anette Wettlaufer, Vogelsbergkreis, Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum (Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur),E-Mail: anette.wettlaufer@vogelsbergkreis.de Der Vortrag dauert rund 60 bis 90 Minuten. Der Zugangslink wird Interessierten nach der Anmeldung zugeschickt.