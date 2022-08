„Frauen in die Politik“ – das Motto eines Kurses, den die Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs) gemeinsam mit „Arbeit und Leben Hessen“ veranstaltet. Ab Dienstag, 27. September, geht es gemeinsam mit Dozentin Elisabeth Hillebrand, Beauftragte für Integration und Gleichstellung des Vogelsbergkreises, an sechs Terminen um die Rolle von Frauen in der (Kommunal-)Politik. Welche rechtlichen Möglichkeiten, Regelungen und Gremien gibt es, sich politisch zu beteiligen? Wo kann ich vor Ort mitentscheiden? – Fragen, die an den Kursterminen, jeweils von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr, thematisiert werden sollen. Frauen nehmen kommunalpolitische Ämter wahr. Ihr Anteil liegt aber auch im Vogelsbergkreis deutlich unter dem Anteil von Männern. In diesem Kurs soll geklärt werden, was Frauen brauchen und wollen, um in der Politik ihre Interessen zu vertreten und ermutigt und gestärkt werden, sich politisch und zivilgesellschaftlich einzumischen. Zu einzelnen Themen unterstützen Menschen mit Expertise aus Verwaltung, Politik, Gewerkschaft und Zivilgesellschaft den Kurs und stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.Für weitere Fragen und Anmeldungen zum Kurs, der in Räumen der vhs in Lauterbach stattfindet, erreichen Interessierte die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder per E-Mail unter info@vhs-vogelsberg.de