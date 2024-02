Sich einmal ausprobieren beim Mauern, beim Fliesen legen oder bei Holzarbeiten – das können Frauen am Donnerstag, 29. Februar, im Lauterbacher Lehrbauhof in der Lindenstraße 15. Unter dem Motto „Frauen im Handwerk“ lädt die KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter Frauen ein, vielleicht ein neues Talent in sich zu entdecken. Wählen können die Teilnehmerinnen unter fünf Berufsfeldern: Maurer, Maler, Fliesenleger, Bäcker und Schreiner. Auswählen können die Frauen auch ein Zeitfenster: entweder von 9 bis 10.30 Uhr oder von 13 bis 14.30 Uhr.Anmeldungen (mit Angabe Wunschgewerk und Wunschzeitraum) an die KVA Vogelsberg – Kommunales Jobcenter, kva-massnahmen@vogelsbergkreis.de