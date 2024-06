Französisch, Buchführung oder Hausaufgaben?

„‚Guten Tag, kann ich bei Ihnen Französisch lernen? Meine Enkeltochter lebt in Frankreich, und ich fahre sie bald besuchen!‘ – Mit diesem Satz kam eine Klientin zu uns in Selbstlernzentrum, bekam direkt ein Lernpaket geschnürt, hat intensiv gelernt und berichtete nach der Reise glücklich von einer freudestrahlenden Enkelin“, sagt Stefan Martin, seit knapp zehn Jahren Lernberater im Hessencampus Selbstlernzentrum in Lauterbach. Denn seit 2014 werden dort in der Obergasse 44 – unter dem Dach der Volkshochschule des Vogelsbergkreises – solche Geschichten geschrieben. Im 1. Stock des „Alten Esels“ laden PC-Arbeitsplätze, Lernmaterialien, Bücher, Medien und eine konzentrierte Lernatmosphäre ein.Am 3. Juli feiert der besondere Lernort mit einem Mitmachtag sein 10-Jähriges. Ab 14 Uhr stehen im Selbstlernzentrum verschiedene Themen und Lernmöglichkeiten an Lernstationen zum Ausprobieren für Interessierte bereit. Unter anderem geht es dabei um Angebote zu Schulabschlüssen, Fremdsprachen, Tastenschreiben, Handy- und Tablet-Bedienung bis hin zu Bewerbungstrainings und Einstellungstests.Das Angebot in Lauterbach, eines von 17 anderen seiner Art in Hessen, wird von vielen Menschen genutzt. „Das Klientel ist sehr unterschiedlich – von Schülerinnen und Schülern über Geflüchtete bis zu Menschen ohne Internetanschluss, PC oder Scanner; im Selbstlernzentrum sind alle willkommen, die etwas dazulernen wollen“, sagt Lernberater Martin. Denn unabhängig von Kurszeiten und Lerngeschwindigkeit kann dort selbstorganisiert gelernt werden. „Der Vorteil daran ist, dass man unabhängig von Kurszeiten und Lerngeschwindigkeiten anderer ist“, führt Martin an. „Hinzu kommt, dass es komplett kostenlos und niedrigschwellig ist.“ Der Hessencampus verstehe sich als Impulsgeber, der allen Menschen lebenslanges Lernen ermöglichen will, und ergänzt damit das Angebot von (beruflichen) Schulen, der Volkshochschule sowie weiteren Bildungsakteuren.Kommen Menschen in das Selbstlernzentrum, schaut Stefan Martin mit ihnen gemeinsam, wo Interessen und Lernziele liegen. „Geht es um den Realschulabschluss? Die Spanischkenntnisse, ein Referat, Deutsch als Fremdsprache, um Textverarbeitung oder Familienforschung? Wir schauen gemeinsam, wo die Lernreise hingehen soll. Anschließend stelle ich Info-Materialien, hilfreiche Medien oder Links zusammen und die Klienten können selbstbestimmt anfangen zu lernen“, sagt Martin. Regelmäßig wird dann gemeinsam geprüft, ob das Angebot noch passt und bei Bedarf geändert. „Die Menschen entdecken hier mehr, als sie sich vorher erhofft haben. Denn sie kommen hierher und wollen etwas dazulernen – die Menschen sind nach kurzer Zeit Feuer und Flamme für ihre ganz eigenen Themen.“ Die Klienten tauschen sich aus, bilden Lerngruppen und fassen dabei immer mehr Vertrauen zu sich und ins selbständige Lernen, führt Martin aus. „Wir haben schon junge Menschen vom Hauptschul-, über den Realschulabschluss bis zum Berufseinstieg begleitet“, berichtet der Lernberater stolz. Immer wieder sei in solchen und ähnlichen Situationen zu beobachten, wie sehr selbstbestimmtes Lernen dann das Selbstwertgefühl der Menschen stärke, betont er. Beim Mitmachtag am Mittwoch, 3. Juli, ab 14 Uhr, können sich die Menschen vor Ort ein Bild vom Selbstlernzentrum machen. „Vorbeikommen und Neues entdecken – der Mitmachtag bietet dazu beste Möglichkeiten“, lädt Stefan Martin ein.Das Selbstlernzentrum in Lauterbach steht montags von 9.30 bis 15 Uhr, mittwochs von 14.30 bis 19.30 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 15.30 Uhr zur Verfügung. Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Interessierte auf