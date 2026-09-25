Für gute Sicht in Herbst und Winter

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und die Witterungsverhältnisse erschweren die Sicht zusätzlich – „Und trotzdem sind auf den Vogelsberger Straßen gerade in der dunkleren Jahreszeit immer wieder Fahrzeuge unterwegs, bei denen die Beleuchtung nicht richtig eingestellt oder gar defekt ist“, sagt Landrat und Straßenverkehrsdezernent Dr. Jens Mischak anlässlich der Aktion „Licht-Sicht-Test 2026“. Das deckt sich auch mit den Zahlen des „Licht-Sicht-Tests“ aus dem Vorjahr, wie Sebastian Volp, Vorstandsmitglied der Innung des Kfz-Gewerbes Oberhessen, ergänzt. Denn mit 27,8 Prozent wiesen knapp ein Drittel aller getesteten Fahrzeuge Mängel auf, merkt er an. „Grund genug, auch in diesem Jahr auf die inzwischen 70. Ausgabe des Licht-Sicht-Tests aufmerksam zu machen“, unterstreicht der Landrat beim Startschuss für die Aktion im Vogelsbergkreis.



Zu diesem sind neben Landrat Dr. Mischak und Innungsvertreter Volp auch Hubert Röhrig, Schriftführer der Verkehrswacht Vogelsbergkreis, im Auto-Center-Alsfeld AH zu Gast. Dort werden sie von Geschäftsführer Ralf Geissler und Kundendienstleiter Mario Krug begrüßt.



Seit dem ersten Licht-Sicht-Test, den der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV-Kfz) und die Deutsche Verkehrswacht (DVW) seit 1956 kostenlos in teilnehmenden Kfz-Innungs-Meisterbetrieben anbieten, hat sich einiges verändert. Doch trotz moderner LED-Scheinwerfer in vielen Autos bringt der Licht-Sicht-Test zusätzliche Sicherheit, weiß Kundendienstleiter Mario Krug. Denn auch moderne Scheinwerfer können defekt oder fehlerhaft eingestellt und Wischerblätter verschlissen sein, merken die Experten an. Und fast alle Schäden durch unzureichende Beleuchtung sind relativ einfach zu vermeiden. Etwa wenn „ab 1. Oktober Autofahrerinnen und Autofahrer in der teilnehmenden Innungswerkstatt kostenlos den Licht-Sicht-Test durchführen lassen und ihre Plakette erhalten“, sagt Landrat Dr. Mischak. Denn dabei können Mängel festgestellt und gegen Erstattung der Kosten für Material und Arbeitszeit direkt behoben werden, ergänzt Sebastian Volp vom Innungsvorstand.



Gute Sicht für mehr Sicherheit



Sehen und gesehen werden ist im Verkehr – besonders im Winterhalbjahr – ausgesprochen wichtig. „Der ‚Licht-Sicht-Test‘ bietet eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, für mehr Sicherheit für sich und andere zu sorgen. Daher mein Appell an alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Nutzen Sie das Angebot, um möglichst unfallfrei auf unseren Vogelsberger Straßen unterwegs zu sein“, sagt der Landrat abschließend.

(lifePR) (