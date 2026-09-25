Für gute Sicht in Herbst und Winter
Landrat Dr. Mischak zum Start der Verkehrssicherheitsaktion „Licht-Sicht-Test 2026“ in Alsfelder Innungs-Werkstatt
Zu diesem sind neben Landrat Dr. Mischak und Innungsvertreter Volp auch Hubert Röhrig, Schriftführer der Verkehrswacht Vogelsbergkreis, im Auto-Center-Alsfeld AH zu Gast. Dort werden sie von Geschäftsführer Ralf Geissler und Kundendienstleiter Mario Krug begrüßt.
Seit dem ersten Licht-Sicht-Test, den der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV-Kfz) und die Deutsche Verkehrswacht (DVW) seit 1956 kostenlos in teilnehmenden Kfz-Innungs-Meisterbetrieben anbieten, hat sich einiges verändert. Doch trotz moderner LED-Scheinwerfer in vielen Autos bringt der Licht-Sicht-Test zusätzliche Sicherheit, weiß Kundendienstleiter Mario Krug. Denn auch moderne Scheinwerfer können defekt oder fehlerhaft eingestellt und Wischerblätter verschlissen sein, merken die Experten an. Und fast alle Schäden durch unzureichende Beleuchtung sind relativ einfach zu vermeiden. Etwa wenn „ab 1. Oktober Autofahrerinnen und Autofahrer in der teilnehmenden Innungswerkstatt kostenlos den Licht-Sicht-Test durchführen lassen und ihre Plakette erhalten“, sagt Landrat Dr. Mischak. Denn dabei können Mängel festgestellt und gegen Erstattung der Kosten für Material und Arbeitszeit direkt behoben werden, ergänzt Sebastian Volp vom Innungsvorstand.
Gute Sicht für mehr Sicherheit
Sehen und gesehen werden ist im Verkehr – besonders im Winterhalbjahr – ausgesprochen wichtig. „Der ‚Licht-Sicht-Test‘ bietet eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, für mehr Sicherheit für sich und andere zu sorgen. Daher mein Appell an alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Nutzen Sie das Angebot, um möglichst unfallfrei auf unseren Vogelsberger Straßen unterwegs zu sein“, sagt der Landrat abschließend.