Für den Ernstfall im Tunnel bestens vorbereitet

Ein Unfall auf der ICE-Schnellfahrstrecke oder ein Brand in einem Bahntunnel gehören zu den anspruchsvollsten Szenarien für Rettungskräfte. Um auf solche komplexen Schadenslagen bestens vorbereitet zu sein, nahmen ein Teil der Schlitzer Feuerwehr-Führungsmannschaft sowie zwei Mitarbeiter des Amtes für Gefahrenabwehr am vergangenen Samstag an einem speziellen „Seminar Portalfeuerwehren“ in Fulda teil.



Eigentlich ist dieses Ausbildungsformat speziell für die Feuerwehren des Landkreises Fulda konzipiert. Durch den kurzen Draht zwischen dem Vogelsberger Kreisbrandmeister Andreas Leinweber und dem Fuldaer Kreisbrandinspektor Adrian Vogler erhielten die Vogelsberger Einsatzkräfte jedoch die Möglichkeit, sich bei diesem wichtigen Thema weiterzubilden.



Ausgerichtet wurde das Seminar von der AusbildungsGemeinschaft „AuGe“ des Landkreises Fulda in Kooperation mit der Deutschen Bahn auf dem Gelände der „DB Fahrzeuginstandhaltung – Werk Fulda“. Das vierköpfige Ausbildungsteam um Thorsten Balzer vermittelte nicht nur theoretisches Fachwissen, sondern legte großen Wert auf die Praxis direkt am Objekt: dem Rettungszug der Deutschen Bahn.



Im Fokus der Schulung standen die notwendigen ersten Maßnahmen zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung bei Unfällen mit Schienenfahrzeugen. Besondere Gefahrenschwerpunkte bilden hierbei die Tunnelanlagen der Schnellfahrstrecken. Die sogenannten Portalfeuerwehren – also die Feuerwehren, in deren Zuständigkeitsbereich die Tunnelzugänge liegen – spielen in den ersten Minuten eines solchen Einsatzes eine entscheidende Rolle.



Das Seminar zeigte eindrucksvoll auf, welche enormen Aufgaben die örtlichen Einsatzkräfte zu bewältigen haben, wenn bei einem Großereignis auf der Bahnstrecke die speziellen Rettungszüge aus Fulda oder Kassel anrücken. Für die Feuerwehrleute ist es zwingend erforderlich, die Taktik, die Einsatzmittel und die Technik dieser Züge genau zu kennen, um im Ernstfall nahtlos mit dem Bahnpersonal und den Spezialkräften zusammenarbeiten zu können.



Für die Bürgerinnen und Bürger im Vogelsbergkreis bringt die Schulung ein echtes Plus an Sicherheit. Die in Fulda neu gewonnenen Erkenntnisse und Handlungsabläufe sollen nun direkt in die weitere Einsatzplanung für den Bereich „Bahn“ des Vogelsbergkreises einfließen und dort verankert werden.



Kreisbrandinspektor Marcell Büttner und Kreisbrandmeister Andreas Leinweber zeigten sich im Nachgang hochzufrieden mit den Ergebnissen des Tages. Sie richteten einen besonderen Dank an den Kreisbrandinspektor des Landkreises Fulda, Adrian Vogler, für den unbürokratischen Ansatz dieser wertvollen Zusammenarbeit.



Dass diese Form der Kooperation ein Erfolgsmodell ist, steht für alle Beteiligten bereits fest: Zukünftig werden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Fulda weitere Seminare für die Portalfeuerwehren des Vogelsbergkreises angeboten, um das hohe Ausbildungsniveau der ehrenamtlichen Einsatzkräfte weiter zu stärken.

(lifePR) (