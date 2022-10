Fotoworkshop für Mädchen

„Bilder sagen mehr als Worte“ – ein bekannter Satz. Und allzu oft misst man ihm nicht genügend Bedeutung zu. Was ist eigentlich alles auf einem Bild erkennen? Und was sagt ein Bild über die Person aus, die darauf zu sehen ist? Ein Workshop am Mittwoch, 26. Oktober, in Homberg widmet sich ab 13 Uhr diesen und weiteren Fragen.Bilder haben ihre ganz eigene Wirkung und können auch schnell falsch verstanden werden. Daher sollen im Workshop gemeinsam Bilder angeschaut werden, und über ihre Aussagen gesprochen werden. Außerdem soll es beispielsweise darum gehen, wie schnell sich schöne, aber auch bedenkliche Bilder in sozialen Netzwerken verbreiten. Grundlegende Fragen: Wie kann ich mich schützen und welche Bilder zeige ich von mir?Der Tag wird von einer Fotografin begleitet, die mit den Teilnehmerinnen ein kleines professionelles Fotoshooting macht. Der Workshop für Mädchen von 11 bis 14 Jahren kostet 15 Euro. Anmeldung über www.vogelsbergkreis.feripro.de