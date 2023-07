Einen Fotowalk bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises am 26. und 27. August in Schlitz an. Die Kursteilnehmer unternehmen einen Fotospaziergang durch die Altstadt von Schlitz. Hier gibt es zahlreiche Fotomotive, die sich lohnen, ins Bild gesetzt zu werden. Dabei wird versucht, Dinge bewusst zu entdecken, die man üblicherweise im Alltag übersieht. Bildgestaltung und Umsetzung von gefundenen Szenen stehen hier im Vordergrund. Es geht um das Fotografieren aus verschiedenen Perspektiven, um kleine Tricks, um das Motiv besser in Szene zu setzen, und um die Wirkung verschiedener Kameraeinstellung.Am zweiten Tag treffen sich die Teilnehmer in der vhs in Lauterbach zur Nachbesprechung der Bilder. Dabei diskutieren sie gemeinsam über Bildwirkung, Umsetzung der Szene, Bildaufbau und andere Aspekte mehr.Verbindliche Anmeldungen werden bis 21.August entgegengenommen.Weitere Informationen: vhs, Im Klaggarten 6, 36304 Alsfeld, Telefon: 06631/792-7700, www.vhs-vogelsberg.de