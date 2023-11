Forum Ehrenamt im Vogelsbergkreis

Die Stabsstelle Ehrenamt des Vogelsbergkreises will gemeinsam mit ehrenamtlich Aktiven und interessierten Bürgern einen barrierefreien offenen Raum zum Austauschen, Vernetzen und Voneinander-Lernen schaffen. Ziel ist es, durch einen offenen und ehrlichen Austausch, die Vernetzung untereinander zu stärken und relevante Themen sowie Probleme gemeinsam zu besprechen.Wer Informationen rund um das Thema „Ehrenamt“ und neue Impulse für das eigene Engagement sucht, wer selbst Ideen hat, die er gerne mit anderen teilen möchte, der ist beim Forum Ehrenamt des Vogelsbergkreises genau richtig. Unter dem Motto „Wir hören Euch zu!“ will man dort in einer lockeren Atmosphäre ins Gespräch kommen.Das erste Treffen findet am 12. Dezember von 18 bis 19.30 Uhr statt. Über folgenden Link kann man teilnehmen: https://meet.vogelsbergkreis.de/b/fam-eei-exu-2gn Fragen wie zum Beispiel zum Veranstaltungsformat, zur Regelmäßigkeit der Treffen und zu möglichen Schwerpunktthemen sollen diskutiert werden. Alle besprochenen Themen sowie weiterführende Informationen werden in einem Ergebnisprotokoll zusammengefasst. Die Veröffentlichung der Protokolle erfolgt auf der Homepage des Vogelsbergkreises (Themenbereich: Stabsstelle Ehrenamt), sodass sich alle Interessierten informieren können.