Fortbildung für Ehrenamtliche

Der Vogelsbergkreis bietet auch in diesem Jahr Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche an – aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nur in eingeschränkter Form.„Soziale Netzwerke für Vereine“ heißt das Thema am Freitag, 11. September. Von 16 bis 19.15 Uhr geht es um wichtige soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram. Fragen wie: „In welchen sozialen Netzwerken sollte mein Verein aktiv sein? Wie erreiche ich dort mein Zielpublikum am besten?“ werden beantwortet, aber auch rechtliche Fragen, wie beispielsweise: „Was darf ich schreiben? Welche Bilder darf ich veröffentlichen? Brauche ich ein Impressum? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?“ Das Seminar findet in Lauterbach, in der Obergasse 44 (Alter Esel) statt und kostet 8,30 Euro, zuzüglich 5 Euro für ein Handout. Verbindliche Anmeldung bitte bis spätestens 4. September.Am 23. und 30. Oktober, jeweils von 16 bis 20.45 Uhr, lautet das Thema „Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und ehrenamtlich Aktive“. In diesem Kurs erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie in Vereinen, Verbänden und Organisationen auch mit wenigen Mitteln Aufmerksamkeit für ihre Anliegen erlangen können.Sie lernen wie sie Interesse und Neugier wecken, statt steif Informationen zu verkünden und wie sie verständliche und prägnante PR-Texte formulieren. Zudem geht es um rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt Tipps zu kostenlosen Programmen, Fotos, Layout und Webseiten. Das Seminar findet in Lauterbach, in der Obergasse 44 (Alter Esel) statt und kostet 24 Euro, zuzüglich 5 Euro für ein Handout. Verbindliche Anmeldung bitte bis spätestens 16. Oktober.Dozent für beide Kurse ist Markus Weber.Anmeldung an:VogelsbergkreisKoordination Soziale DiensteBettina ÖzcanTelefon 06641 977-491E-Mail: soziale-dienste@vogelsbergkreis.de