Fokus auf Corona-Pandemie

Die Gründung des Pflegenetzwerks Vogelsbergkreis wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden

Am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Pflegenden, sollte eigentlich das Pflegenetzwerk Vogelsbergkreis aus der Taufe gehoben werden. Für etwa 30 Partner aus dem Vogelsbergkreis soll das Netzwerk eine Plattform für Austausch, Vernetzung und Kooperation werden. „In unserer Region macht sich der Fachkräftemangel in Pflege- und Gesundheitsberufen bemerkbar. Das Pflegenetzwerk soll eine Initialzündung sein. Für mehr Kooperation und kürzere Wege zwischen den Akteuren im Gesundheits- und Pflegesektor“, sagt Landrat Manfred Görig (SPD). „Es gilt, neue Ideen, pragmatische Lösungen und Zusammenarbeit, die auf ein gemeinsames Ziel, nämlich gutes Leben, auch im Alter, ausgerichtet ist, gemeinsam zu stemmen.“



Eigentlich sollte – pünktlich zum 200. Geburtstag von Florence Nightingale, einer britischen Krankenschwester, die als Vordenkerin der modernen Pflege gilt – das Netzwerk an den Start gehen. Auf Initiative der Arbeitsgruppe „Pflege im Vogelsbergkreis“, angesiedelt im Handlungsfeld Pflege des Bündnisses für Familie, wurden seit Dezember vergangenen Jahres die Weichen für das Netzwerk gestellt. Neben dem seit Jahresbeginn in Kraft getretenen Pflegeberufereformgesetz waren unter anderem Fragen nach den Beteiligten im Pflegenetzwerk, den Zielen, dem Zweck und weiteren relevanten Themen von Bedeutung



Neben Vertretern ambulanter und Pflegedienste, von Senioreneinrichtungen, von Krankenhäusern, der Pflegeakademie, der Agentur für Arbeit, des Pflegestützpunktes und der Fachstelle „Gesundheitliche Versorgung“ des Vogelsbergkreises waren auch Vertreterinnen und Vertreter weiterer Betreuungseinrichtungen aus dem Kreisgebiet bei den Vorbereitungstreffen involviert.



Wann das Netzwerk formell gegründet wird, steht noch nicht fest. Klar ist allerdings, dass das Netzwerk bald seine Arbeit aufnimmt, um die Zukunft der Pflege im Vogelsbergkreis mitzugestalten.



Im Jahr 1965 wurde der Tag der Pflegenden vom International Council of Nurses ins Leben gerufen und ist seit 1967 auch in Deutschland etabliert. Zum Geburtstag von Florence Nightingale, einer englischen Krankenschwester und Vordenkerin der modernen Pflege, die im Jahr 2020 ihren 200. Geburtstag feiert, soll Jahr für Jahr die Bedeutung der professionellen Pflege für die Gesundheitsversorgung würdigen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „Nursing the World to Health – Die Welt gesund pflegen“. Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie leisten Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, Großes. Sie erbringen einen enormen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen vieler Menschen und haben eine zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung.

