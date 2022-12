Förderangebot für Vereine, Verbände und Kommunen

Die Region Vogelsberg ist auch für die Jahre 2023 bis 2027 als LEADER-Region anerkannt worden. Zu Beginn des neuen Jahres soll es wieder ein Förderangebot aus dem LEADER-Regionalbudget geben. Bereitgestellt werden die Mittel durch den Bund und das Land Hessen. Antragsberechtigt für das Regionalbudget sind Vereine, Verbände und Kommunen.Gefördert werden können Projekte, die zur Erreichung der Ziele der „Lokalen Entwicklungsstrategie Region Vogelsberg 2023 – 2027“ ( https://www.region-vogelsberg.de/regionalbudget/ ) beitragen und dem Allgemeinwohl beziehungsweise der Allgemeinheit dienen. Die genaue Höhe des Regionalbudgets für die Region ist noch nicht festgelegt worden. Vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Mittel werden die Anträge dann bearbeitet.Alle Antragsteller, die 2022 bereits einen Zuschuss erhalten haben, sind für das Regionalbudget 2023 nicht antragsberechtigt.Jugendliche und junge Erwachsene, deren Wünsche und Projekte im Rahmen von Vereinen, Verbänden oder Kommunen umgesetzt werden können, stehen in der Antragsrunde 2023 besonders im Fokus. Speziell für diese Zielgruppe ist ein Teil der finanziellen Mittel vorgesehen.Der Kreativität sind hier nur wenige Grenzen gesetzt und die Projektideen werden bei Vorliegen der Voraussetzungen mit einem Zuschuss von 80 Prozent gefördert. Eine der Bedingungen ist, dass die förderfähigen Gesamtkosten des Projektes mindestens 1.000 Euro und höchstens 10.000 Euro betragen. Die Durchführung eines Projektes kann den ganzen Sommer 2023 in Anspruch nehmen, muss dann bis Mitte Oktober abgeschlossen und abgerechnet sein. Eine Übertragung von Mitteln in das Folgejahr ist nicht möglich.Die schriftliche Antragsstellung muss spätestens bis zum 23. Januar 2023 erfolgt sein. Das Regionalmanagement der Region Vogelsberg e. V. kann bei der Antragsstellung behilflich sein. Welche Projekte am Ende gefördert werden, entscheidet ein Auswahlgremium.Informationen zum Programm und Ansprechpartner sind zu finden unter www.region-vogelsberg.de . Das Büro des Regionalmanagements der Region Vogelsberg e. V. befindet sich Am Schlossberg 32 in Alsfeld-Altenburg, Telefonnummer 06631/9616-0, E-Mail-Adresse: info@region-vogelsberg.de