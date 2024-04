Fit und sportlich im Alter

Und wieder einmal ist der Vogelsbergkreis ganz vorne dabei – diesmal im Bereich Bewegungsförderung für ältere Menschen. „Wir sind Modellkommune und helfen den Städten und Gemeinden, Bewegungsangebote und –möglichkeiten für ältere Menschen zu schaffen“, erklärt Bewegungskoordinator Dominic Günther und fährt fort: „Wir arbeiten in diesem Projekt ganz eng mit der HAGE, der hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung, zusammen. Gemeinsam haben wir jetzt Vertretern aus Städten und Gemeinden sowie diverser Organisationen unser Projekt vorgestellt – vor allem aber ein Online-Angebot namens Impulsgeber Bewegungsförderung, auf das man zurückgreifen kann.“



„Wie kann Bewegung älter werdender Menschen vor Ort – ob im Sportverein oder im Alltag – gefördert werden?“, ist laut Günther die entscheidende Frage. Und genau diesem Projekt widmet sich derzeit der Vogelsbergkreis. Er kann dabei nicht nur – wie andere Gemeinden auch – den Online-Tool Impulsgeber Bewegungsförderung einsehen, er wird als Modellkommune vielmehr umfangreich beraten und begleitet. Zudem arbeitet er eng mit dem Arbeitsbereich „Gesund altern” der HAGE zusammen, wenn es darum geht, bedarfsgerechte Angebote und Strukturen zur kommunalen Bewegungsförderung für ältere Menschen auf- und auszubauen.



Und genau diese Ansätze stellten jetzt Dominic Günther sowie Felix Weber und Carolin Becklas von der HAGE in einem Online-Seminar Vertretern aus nahezu allen Gemeinden des Kreises sowie Akteuren aus den Bereichen Sport, Bewegung, Gesundheit und Seniorenarbeit vor. Dabei wurde ein grundsätzlicher Blick auf das Thema Bewegung geworfen und darauf, warum Bewegungsförderung eine so wichtige Aufgabe für Kommunen darstellt. Darüber hinaus lernten die Teilnehmer die Co-Benefits von gesundheits- und bewegungsfördernden Vorhaben und Maßnahmen kennen. Im Zentrum stand der Impulsgeber Bewegungsförderung mit seinen praxisnahen Inhalten und unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten.



Dieses kostenlose, digitale Planungstool begleitet kommunale Akteure beim Auf- und Ausbau bewegungsförderlicher Strukturen – Schritt für Schritt von der Idee über die Planung und Finanzierung bis zur Umsetzung und Evaluation. Der Impulsgeber Bewegungsförderung ist durch seinen modularen Aufbau flexibel einsetzbar und bietet für jede Prozessphase qualitätsgesicherte Informationen, praxisnahe Anregungen und nützliche Instrumente.



Hintergrund:



Entwickelt wurden der Impulsgeber Bewegungsförderung sowie das zugehörige Beratungsangebot mit seinem Beratungskonzept und -manual von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Kooperation mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV). Das Projekt „Beratungsangebot für kommunale Akteure zum Auf- und Ausbau bewegungsfördernder Strukturen für ältere Menschen in der Lebenswelt Kommune“ wird mit finanzieller Unterstützung der BZgA und des PKV umgesetzt.

