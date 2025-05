Fit und bewegt im Alter

Es gibt viele gute Gründe, sich zu bewegen. Vor allem im Alter. Und vor allem regelmäßig. Am besten also, kleine sportliche Übungen in den Alltag einbauen. Wie das geht und welche Übungen sich eignen, das zeigt das qualitätsgeprüfte AlltagsTrainingsProgramm (ATP), das man im Vogelsbergkreis direkt umsetzen kann, denn hier gibt es jetzt sogar drei ATP-Bewegungspfade. Landrat Dr. Jens Mischak und Bewegungskoordinator Dominic Günther übergaben Sets mit je zehn Übungstafeln an die Mehrgenerationenhäuser in Schotten und Romrod sowie das Familienzentrum in Homberg.



„Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels gewinnen die Themen Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen zunehmend an Bedeutung“, unterstrich der Landrat. Es sei wichtig, gezielt zu trainieren, um motorischen Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit auch im Alter zu erhalten. „Zugleich wirkt sich Sport auch positiv auf andere Gesundheitsfaktoren aus, regelmäßige Bewegung hält das Herz-Kreislauf-System, den Bewegungsapparat sowie das Gehirn in Schwung“, so der Landrat.



Um möglichst viele ältere Menschen in Bewegung zu bringen, wurde das AlltagsTrainingsProgramm (ATP) entwickelt, erläuterte Bewegungskoordinator Günther. Ziel des Programms ist es, „den Alltag drinnen und draußen als Trainingsmöglichkeit zu verstehen und dadurch ein effektives Mehr an Bewegung in das tägliche Leben einzubauen“. Und das sei wichtig, denn: Bewegungsmangel im Alter sei nach wie vor weit verbreitet. Nach aktuellen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten Menschen über 65 Jahre mindestens 2,5 Stunden Ausdauerübungen und an zwei Tagen Kraft- und Gleichgewichtsübungen pro Woche durchführen, um positive, gesundheitliche Effekte zu erzielen. Studien belegten jedoch, dass ein Großteil der Älteren diese Mindestempfehlung nicht erreichen, so Dominic Günther.



„Es reicht nicht aus, nur einmal in der Woche sporadisch Sport zu machen, die Bewegung muss in den Alltag integriert werden“, unterstrich Landrat Mischak. Bei den zehn Übungen auf den ATP-Schilder sei dies problemlos möglich. Mit klarer Symbolik und kurzen Texte motivierten die Tafeln Seniorinnen und Senioren, spontan kleine Bewegungseinheiten einzulegen – ganz ohne Vorbereitung oder Kursbesuch. „Wir bieten damit ein niedrigschwelliges Angebot mit einer einfachen Handhabung“, so der Landrat.



Übergeben wurden die drei Sets an die drei Mehrgenerationenhäuser im Kreis, denn dort kommt die Zielgruppe, die Menschen über 60, häufiger zusammen. Die Schilder können in den Gebäuden oder auch im Außenbereich installiert werden.



Hintergrund:



Das AlltagsTrainingsProgramm (ATP) ist ein Element des BZgA-Präventionsprogramms „Älter werden in Balance“, das durch den Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) finanziell unterstützt wird. Entwicklungspartner des ATP waren neben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) die Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS), der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW). Diese bis dahin einmalige Konstellation der Entwicklungspartner aus verschiedenen Bereichen der bundesweiten Gesundheitsförderung unterstreicht eindrucksvoll, wie eine institutionsübergreifende Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger für Sport und Bewegung aussehen kann.



Kooperationspartner HAGE e.V. und die BzgA (jetzt BiöG):



Der Vogelsbergkreis kooperiert mit der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE). Dabei begleitet und berät der Arbeitsbereich „Gesund altern“ der HAGE den Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises, bedarfsgerechte Angebote und Strukturen zur kommunalen Bewegungsförderung für ältere Menschen auf- und auszubauen sowie zu verstetigen. Der ATP-Bewegungsschilder werden vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BiöG) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit bereitgestellt.

