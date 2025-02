Fit für den Beruf mit der vhs

Fit machen für den Beruf – kein Problem, das klappt mit der Volkshochschule des Vogelsbergkreises. Dort startet gerade das Frühjahrsprogramm und das bietet wieder viele neue Angebote für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung.In den Kursen „Stimmt´s mit der Stimme“ und „Erfolgreich telefonieren“ lernen die Teilnehmer, ihre Stimme richtig einzusetzen und in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben.Die Microsoft-Office Anwendungskurse der Volkshochschule können als Kompakt-Workshop an einem Abend oder aber über mehrere Termine hinweg besucht werden. Egal ob Excel, Word, Outlook, Teams, Pivot oder Power Point, der sichere Umgang mit den Programmen ist fast in jedem Beruf Grundvoraussetzung.Wer Interesse an KI-Kursen hat, findet bei der vhs einen Online-Kurs zum Thema „Künstliche Intelligenz (KI) gekonnt in Alltag und Beruf einsetzen“.Im Bereich junge vhs gibt es in den Osterferien einen Crash-Kurs „Einführung in das 10-Finger-Tastschreiben für Kids“.Wer etwas unsicherer im Umgang mit dem Computer ist, kann sich in der Volkshochschule neue Fähigkeiten aneignen. Im Kurs PC-Grundlagen wird an sechs Terminen langsam an dieses Thema herangeführt.Neu in diesem Semester sind iPhone-Kurse, in denen die Teilnehmer den Umgang mit dem Smartphone von den Grundeinstellungen bis zur Datensicherung lernen.Ebenso neu ist der Kurs „Rechnen und Zahlen“. Dieser Kurs ist für diejenigen gedacht, die noch Hilfe beim Rechnen brauchen. In diesem Kurs lernen sie die Zahlen kennen, lernen, wie man addiert und subtrahiert. Außerdem wird die Prozentrechnung erklärt und gemeinsam geübt.Die Geschäftsstelle der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, ist montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr unter 06631/792-7700 telefonisch erreichbar sowie rund um die Uhr per E-Mail unter info@vhs-vogelsberg.de und im Internet unter www.vhs-vogelsberg.de