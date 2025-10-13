Kontakt
Finissage in der Alsfelder vhs

Ende der Ausstellung „Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki“

Am Freitag, 17. Oktober, endet die Ausstellung „Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren“ in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten6. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr besteht daher nochmal die Gelegenheit, Filme zur Ausstellung anzusehen und unter Anleitung von Akiko Izumi Kraniche als Symbol des Friedens zu basteln. Diese werden später an das Friedensgedächtnismuseum nach Hiroshima geschickt.
