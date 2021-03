Finanzspritze für die Vereine

Schützenverein in Wallenrod: mehr als 1700 Euro für die Sanierung der Schieß- und Heizungsanlage

Schützenverein Billertshausen: mehr als 400 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage

SC Lanzenhain: 300 Euro für Sanierungsarbeiten am Sportplatz

SV „Blau-Weiß“ Schotten: knapp 2800 Euro für die Instandsetzung von Elektroanlagen inklusive Flutlicht

KK-Schützenverein Hartershausen: knapp 8000 Euro für den Anbau an den bestehenden LG-Schießstand

Pferdefreunde Gründchen-Wallersdorf: 3400 Euro für die Renovierung des Reitplatzes

KSG Radmühl : knapp 3000 Euro für die Sanierung der Flutlichtanlage

Reit- und Fahrverein Landenhausen: fast 3400 Euro für die Erneuerung des Dressur- und Dressurabreiteplatzes

Turnverein Maar: mehr als 900 Euro für den Neubau eines Gerätehauses

TGV Schotten, Abteilung Ski: mehr als 1200 Euro für den Ausbau neuer Trassen (Taufsteinloipe)

Sportverein Rainrod: 665 Euro für die Sanierung des Duschbereichs im Sportheim

Schützenverein Herbstein: 870 Euro für die sicherheitstechnische Sanierung der Schießanlage

Turn- und Sportverein Wallenrod: 560 Euro für Sportplatz-Sanierung

TSG Merlau: mehr als 4500 Euro für die Erneuerung der Flutlichtanlage

Reit- und Fahrverein Mücke: 1600 Euro für die Reitplatzsanierung

Alsfelder Sport Club: mehr als 5400 Euro für die grundhafte Erneuerung der Kugelstoßanlage Erlenstadion

SV Nieder-Moos: fast 2400 Euro für den Austausch der Flutlichtanlage am Sportplatz

Sportverein Hattendorf: 3400 Euro für die Instandsetzung des Sportheims und mehr als 8600 Euro für die Modernisierung des Flutlichts und Anbau an das Sportheim

Turnverein Frischborn: fast 1200 Euro für die Sanierung der Turnhalle

TSV Groß-Eichen: 436 Euro für die Erneuerung der Alarmanlage und des Leistungsnetzes

Sportgemeinschaft Landenhausen: mehr als 25.000 Euro für Sanierung und Modernisierung der Sportstätte

Turnverein Lauterbach: fast 2000 Euro für die Sanierung des Vereinsheims Turnerjugend

Vogelsberger Vereine können sich freuen: Mehr als 70.000 Euro bekommen sie aus Mitteln der Sportförderung, kündigt Landrat Manfred Görig am Mittwoch in einer Pressemitteilung an. Ob die Renovierung eines Reitplatzes oder die Sanierung der Duschen im Vereinsheim – der Vogelsbergkreis unterstützt die Vereine und übernimmt jeweils zehn Prozent der Investitionskosten.Folgende Vereine können sich über einen Zuschuss aus der Sportförderung freuen: