Filmvorführung in Lauterbach

Am 17. Mai ist der IDAHOBIT (International Day against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia – zu Deutsch: Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit). Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 ausgewählt, an dem die Weltgesundheitsorganisation beschloss, Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu entfernen. An diesem Tag soll auf die Menschen hingewiesen werden, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität diskriminiert oder benachteiligt werden. Anlässlich dieses Tages wird vor der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises die Pride-Progress-Flagge gehisst. Außerdem zeigt das Lauterbacher Lichtspielhaus in Kooperation mit dem Queer-Treff Lauterbach an diesem Tag den Spielfilm „Kokon“. In dem Coming-of-Age-Film aus dem Jahr 2020 geht es um die 14-jährige Nora, ihren Kampf mit dem Erwachsenwerden und die erste große Liebe. Die Geschichte spielt im Sommer 2018 mitten in Berlin und behandelt unter anderem die Themen Freundschaft, Selbstliebe und den Umgang mit den eigenen Unsicherheiten und Selbstzweifeln.Der Film läuft am 17. Mai um 16 Uhr im Lichtspielhaus Lauterbach.Den Film haben die Jugendlichen des Queer-Treffs ausgesucht. Der Treff ist ein Ort für junge Menschen aus dem Vogelsbergkreis, die sich der Queeren Community zugehörig fühlen oder sie unterstützen. Betreut wird der Treff von Hannah Müller vom Sachgebiet Jugendarbeit, Jugendbildung und Demokratieförderung des Vogelsberger Jugendamtes. Den Queer-Treff für Jugendliche gibt es seit 2021, er kommt sich alle zwei Wochen zusammen. Weitere Informationen erhalten interessierte Jugendliche unter: https://www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/familie-kinder-jugend/queer-treff/ oder direkt bei Hannah Müller unter 06641/977-443 oder hannah.mueller@vogelsbergkreis.de