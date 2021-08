Ferienangebote für Jugendliche in Alsfeld

Ausflug Erlenbad Alsfeld, Mittwoch, 11. August, 14 bis 18.30 Uhr:

SUP (Stand-Up-Paddling) Kurs, Freitag, 13. August, 11 bis 16 Uhr:

Kletterwald Hoherodskopf, Mittwoch, 18. August, 14.15 bis 20 Uhr:

Actionbound Alsfeld, Escape Game in Alsfeld, Mittwoch, 25. August, 16 bis 20 Uhr:

Stand-up-Paddeling, Actionbound-Schnitzeljagd, Klettern oder ein Tag im Schwimmbad: Das Sachgebiet Jugendarbeit/Jugendbildung des Vogelsberger Jugendamts hat gemeinsam mit der Beratungsstelle K.U.L.T. und der kommunalen Jugendarbeit des Evangelischen Dekanats in Alsfeld einige Ferienangebote auf den Weg gebracht. Am Mittwoch, 11. August, geht es ins Alsfelder Erlenbad. Am darauffolgenden Freitag wartet ein fünfstündiger Stand-up-Paddeling-Kurs auf die Jugendlichen. Am Mittwoch, 18. August, wird es luftig, denn von 14.15 bis 20 Uhr steht ein Ausflug in den Kletterwald am Hoherodskopf auf dem Programm. Den Abschluss findet die Veranstaltungsserie mit einer Art digitaler Schnitzeljagd – einem sogenannten „Actionbound Escapegame“ – in der Alsfelder Innenstadt. Von 16 bis 20 Uhr geht es darum, spannende Abenteuer in Alsfeld zu entdecken.Informationen und Anmeldungen auf www.vogelsbergkreis.feripro.de