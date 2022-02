Familienbündnis ruft Kreativwettbewerb aus

Das Familienbündnis des Vogelsbergkreises stellt sich neu auf und sucht unter dem Slogankreative Ideen für ein neues Logo.Seit mehr als zehn Jahren bietet das Bündnis interessierten haupt- und ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten, die Lebensstrukturen im Vogelsbergkreises mitzugestalten. So wurde beispielsweise der Grundstein für die Gründung eines Pflegenetzwerks gelegt und ein Ortsverband des Kinderschutzbundes in Lauterbach gegründet. Auch zahlreiche Veranstaltungen wie die „Samstage gegen das Vergessen“, Präventionstheaterstücke in Grundschulen und Kindergärten sowie jährliche Aktionen zum Gewaltschutztag finden ihren Ursprung im Bündnis.„Trotz allem, was wir in der Vergangenheit gemeinsam erreichen konnten, haben wir festgestellt, dass im Laufe der Jahre einige Strukturen innerhalb des Bündnisses nicht mehr zeitgemäß sind und einer Veränderung bedürfen“, erklärt Simon Päbler, Sprecher des Familienbündnisses.„Aus diesem Grund haben wir die Strukturen des Bündnisses analysiert und begonnen, neue Ideen zu entwickeln. Wir wollen neue Schwerpunkte setzen und künftig auch jüngere Menschen ansprechen.“ Statt acht Handlungsfelder soll es vier Arbeitsgruppen zu den Themen Gewaltprävention, Migration und Integration, Gesundes Aufwachsen und Altern im Vogelsberg sowie Familie geben. „Um die Bürgerinnen und Bürger des Vogelsbergkreises auf dem Weg der Neustrukturierung mit einzubinden und dem Neustart des Bündnisses ein Gesicht zu geben, suchen wir kreative Ideen für ein neues Bündnislogo.“Hierzu werden alle kreativen Köpfe im Alter von sechs bis 22 Jahren aufgerufen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und bis zum 31. März einen Logoentwurf beim Familienbündnis einzureichen. Dies ist entweder per E-Mail an [email=familienbündnis@vogelsbergkreis.de]familienbündnis@vogelsbergkreis.de[/email] möglich oder per Post an das Familienbündnis, zu Händen Sandra Obenhack, Goldhelg 20, 36341 Lauterbach.„Wir freuen uns auf hoffentlich viele Ideen und Entwürfe. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, da attraktive Preise, wie zum Beispiel Einkaufsgutscheine für Lauterbach oder Alsfeld winken“, verspricht Päbler. Weitere Infos gibt es unter den Telefonnummern 06641/977-3404 und -235 sowie auf der Website des Bündnisses unter www.vogelsberg-familienfreundlich.de