Fallzahlen steigen an - 5 neue Corona-Fälle

Am Mittwoch verzeichnet das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises fünf positive Testergebnisse auf das Corona-Virus. Alle fünf Fälle aus dem östlichen (3), dem westlichen (1) und dem zentralen (1) Kreisgebiet befinden sich mit typischen Symptomen in häuslicher Quarantäne.



Die Gesamtzahl aller positiv Getesteten erhöht sich damit auf 203. Das Gesundheitsamt betreut momentan 11 aktive Fälle.



Weiter teilt die Behörde mit, dass sich am Mittwoch eine Person als genesen gemeldet hat.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:

Fälle gesamt: 203

Genesene: 186

Verstorbene: 6

Aktive Fälle: 11

(lifePR) (