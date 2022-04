Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde eingeschränkt erreichbar

Wie die Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises mitteilt, sind aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen die Standorte der Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde in Lauterbach und Alsfeld mindestens bis zum Ende der Woche nur eingeschränkt zu erreichen.



Bereits vereinbarte Termine haben weiterhin bestand und werden abgearbeitet. Nicht dringende Angelegenheiten sollten allerdings verschoben werden, um lange Wartezeiten zu verhindern, heißt es in der Mitteilung.



Auch telefonisch sind die Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörden in Alsfeld und Lauterbach nur begrenzt erreichbar.