Fachabend „Queer im ländlichen Raum“

Ein Fachabend zum Thema „Queer im ländlichen Raum“ findet am Montag, 13. November, von 18.30 bis 21 Uhr in den Räumen der vhs in Lauterbach statt.Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wird sichtbarer und so finden auch die Buchstaben LSBTIQ immer stärkeren Einzug in die Arbeit mit Jugendlichen. Doch was steckt eigentlich hinter der Abkürzung LSBTIQ? Was macht queere Jugend zu einer herausfordernden Lebensphase? Und was bedeutet es für queere Menschen, in ländlichen Räumen aufzuwachsen und zu leben? In einem interaktiven Input vermittelt Toyah Kaufmann Grundlagenwissen zu queeren Begrifflichkeiten mit viel Raum für Fragen.Toyah Kaufmann ist Genderwissenschaftlerin und arbeitet seit 2022 für die Landesfachstelle Hessen „Queere Jugendarbeit“ als Projektreferentin für das Projekt „Queere Jugendliche im ländlichen Raum“.Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Volkshochschule und der Jugendförderung des Vogelsbergkreises sowie des Haus am Kirschberg - Hilfe für das verlassene Kind e.V.Der Abend soll Fachkräften aus der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einen Raum zum Austausch und Informationen zum Thema "Queer im ländlichen Raum" geben. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Anmeldung wird aber gebeten unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de oder per Email unter info@vhs-vogelsberg.de