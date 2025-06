Expertinnen informieren angehende Fachkräfte

Für die vielen Facetten häuslicher Gewalt sensibilisieren, Kenntnisse vertiefen und Handlungsmöglichkeiten für den Arbeitsalltag vermitteln – darum ging es nun in einer von der Fachstelle gegen häusliche Gewalt des Vogelsbergkreises durchgeführten Übungseinheit für angehende Sozialassistenten an der Vogelsbergschule in Lauterbach.Dort informierten Kathleen Witte und Simone Fahle von der Fachstelle zu Prävention und Aufklärung. Der zweistündige Unterricht fand im Rahmen eines Workshops statt und umfasste vielfältige Inhalte, darunter Formen häuslicher Gewalt, Ursachen und Schutzmöglichkeiten. In Gruppenübungen konnten sich die angehenden Fachkräfte aktiv mit Rollenbildern und Stereotypen auseinandersetzen und stellten in einem abschließenden Quiz das Erlernte unter Beweis.Kathleen Witte und Simone Fahle berichteten vom positiven Feedback, der guten Zusammenarbeit, und Fachleuten, die sich dem Thema sehr viel gefestigter nähern. Gemeinsam mit der Schule plant die Fachstelle nun eine Fortsetzung der Kooperation, um so häusliche Gewalt frühzeitig zu erkennen und wirksam zu bekämpfen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.Die Fachstelle berät vertraulich, kostenfrei und auf Wunsch auch anonym. Von Gewalt Betroffene erreichen die Fachstelle per Telefon unter 06641 977-201, -232 oder -4640. Außerdem ist die Fachstelle per E-Mail an Fachberatung.HG@vogelsbergkreis.de erreichbar. Zusätzlich gibt es noch das bundesweite Hilfetelefon für Frauen: 116 016 (kostenlos, rund um die Uhr, in 17 Sprachen).