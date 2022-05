Examensschüler gestalten den "Tag der Pflege"

Am Donnerstag vor dem Alsfelder Krankenhaus: Werbung für den Pflegeberuf

„Gemeinsam sind wir mehr als Pflege“ ist am Donnerstag das Motto vor dem Alsfelder Kreiskrankenhaus: Der Examenskurs der Krankenpflegeschule nimmt den Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai zum Anlass, um für den Pflegeberuf zu werben. Vor dem Eingang des Krankenhauses werden Info-Tafeln aufgestellt, zudem wird zwischen 9 Uhr 15 Uhr für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.



Der Aktionstag wurde 1965 vom International Council of Nurses (ICN), einem Zusammenschluss von 130 nationalen Pflegeverbänden, ins Leben gerufen. Das Datum des Tages der Pflege geht auf den Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale zurück, der Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege. „Florence Nightingale war der Ansicht, dass es neben der ärztlichen Tätigkeit auch eigenständiges, pflegerisches Wissen geben muss. Daher entwickelte sie ihr Lehrmodell, das „Nightingale System“, das das Anlernen neuer Pflegekräfte durch schon erfahrene Pflegekräfte vorsieht“, schildert Beate Tanneberger, die Pflegedienstleiterin am Alsfelder Kreiskrankenhaus, den Hintergrund.



Am Internationalen Tag der Pflege sollen die Rolle des Pflegepersonals hervorgehoben und die Arbeit gewürdigt werden. „Wir leben seit mehr als zwei Jahren mit der Covid-Pandemie, die gerade das Pflegepersonal enorm beansprucht“, so Tanneberger. Infektiöse Patienten, die Arbeit unter Vollschutz und Ausfälle von Kollegen führten und führen zu einer hohen Arbeitsbelastung. Hinzu kam - gerade in der Anfangszeit der Pandemie – die Angst, sich selbst zu infizieren. „Die Darstellung des Berufs in der Öffentlichkeit wird den hochqualifizierten Tätigkeiten des Pflegepersonals in ihrer Gänze nicht immer gerecht“, unterstreicht die Pflegedienstleiterin.



Die Krankenpflegeschule des Vogelsbergkreises lehrt seit 66 Jahren Pflegeberufe. In diesem Jahr haben die Schüler des Examenskurses die Initiative ergriffen und gestalten den „Tag der Pflege“ am Donnerstag vor dem Eingang des Kreiskrankenhauses. Der Kurs lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger von 9 bis 15 Uhr ein, diesen Tag gemeinsam zu feiern. Der Examenskurs wird in der gesamten Zeit für das leibliche Wohl sorgen und sowohl Bratwurst, als auch Waffeln und Crêpes für einen kleinen Preis verkaufen. Mit verschiedenen Plakaten und Aushängen wird die Geschichte Nightingales noch einmal erzählt.