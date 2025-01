21 Minuten Sport am Tag können Wunder wirken – das zumindest sagt Dominic Günther. Der Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises weiß, wie wichtig Bewegung gerade auch im Alter ist. „Wer körperlich aktiv ist, kann seine Lebensqualität und Selbstständigkeit im Alltag erhalten, kann Schmerzen reduzieren und bleibt auch im Kopf fit“, so Günther, der deshalb auch in diesem Jahr wieder seine erfolgreiche Vortragsreihe „Bewegung im Alter“ anbietet.Seit zwei Jahren besucht Günther Senioren vor Ort, war bislang bei mehr als 20 Seniorennachmittagen im gesamten Vogelsbergkreis zu Gast, um über die Bedeutung von Bewegung zu sprechen. „Sport im Alter ist und bleibt ein zentrales Thema, wenn es um eine gesunde und selbstständige Gesellschaft im Alter geht“, zeigt sich Günther überzeugt. Viele Faktoren wie zum Beispiel das Gesundheitssystem, das biologische Alter, Sturzprophylaxe oder die Vereinslandschaft spielen hierbei eine wichtige Rolle.Natürlich gibt es bei diesen Vorträgen auch jede Menge interessanter Übungen, damit sich Senioren im Alltag sicher bewegen können und ihre Selbstständigkeit so lange wie möglich erhalten können. „Bewegung tut gut und kann in den Tagesablauf integriert werden“, empfiehlt Dominic Günther und nennt ein Beispiel: „Lange Sitzphasen sollte man vermeiden, von daher sollte man das Sitzen regelmäßig durch körperliche Aktivitäten unterbrechen.“Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt 2,5 Stunden ausdauerorientierte Bewegung pro Woche und somit die eingangs genannten 21 Minuten am Tag. Zudem sollten Senioren an zwei oder mehr Tagen in der Woche Kraft- und Gleichgewichtsübungen absolvieren. „Jede weitere Bewegung und jeder zusätzliche Schritt zählen natürlich“, sagt der Bewegungskoordinator und ruft alle auf, mitzumachen: „Es ist nie zu spät, sich (mehr) zu bewegen.“Seniorentreffs, die sich mehr bewegen wollen, können sich an Dominic Günther wenden unter 06641/977-3806 oder per Mail an dominic.guenther@vogelsbergkreis.de . Die Veranstaltung mit dem Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises ist kostenfrei.