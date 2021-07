Am Donnerstag, 8. Juli, lädt die sozialraumorientierte Jugendhilfe für Grebenhain und Freiensteinau die Akteure im Bereich Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien zum ersten „After Work Grillen“ ein. Diese Netzwerk-Veranstaltung richtet sich unter anderem an Vertreter von Vereinen, Schulen, Kitas, Jugendamt, freie Träger sowie Gemeinden. Los geht es um 17 Uhr am Eisenbergsweg 14 in Grebenhain.

