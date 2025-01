Erste Vogelsberger „Schnecki“-Bewegungs-Challenge

Durch Spiel und Spaß Vogelsberger Kinder in Bewegung bringen und ihre Gesundheit fördern: Das waren die Ziele des Projekts „Grundschule in Bewegung“ mit der Rennschnecke „Schnecki“ - initiiert von Bewegungskoordinator Dominic Günther. Mit Erfolg: 964 Schülerinnen und Schüler aus Vogelsberger Grundschulen haben teilgenommen und alle haben mehr als 65 Prozent der zu erreichenden Punkte erzielt. Doch es gab auch einen Gewinner: die Schlossbergschule in Ulrichstein, deren Schüler sogar 96 Prozent der Punkte erreicht haben. „Ich finde es ganz toll, dass ihr alle so viel Freude an Bewegung habt und eure Bewegungspässe deshalb so gut füllen konntet“, freute sich Landrat Dr. Jens Mischak, der gemeinsam mit Erstem Kreisbeigeordneten Patrick Krug, Bewegungskoordinator Günther sowie Ulrichsteins Bürgermeister Dr. Steffen Scharmann die Gewinnerschule besuchte, um Urkunden und Gewinne zu überreichen. „Ihr bekommt eine ganze Tonne voller Spiel- und Sportgeräte“, verriet Landrat Dr. Mischak, während er die zahlreichen Bälle, Schläger und Spielgeräte inspizierte. Auch Erster Kreisbeigeordneter Krug zeigte sich begeistert von der sportlichen Begeisterung der Kinder: „Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserem Bewegungskoordinator dieses tolle Projekt umsetzen und so für noch ein bisschen mehr Bewegung in den Vogelsberger Schulen und darüber hinaus sorgen konnten.“Um bei der Aktion mitzumachen, mussten die Kinder zwischen den Sommer- und den Herbstferien Bewegungspunkte sammeln, damit die Schnecke „Schnecki“ aus dem Vogelsberg eine richtige Rennschnecke werden kann. Und das funktionierte ganz einfach: Das Elterntaxi blieb stehen, stattdessen kamen die Mädchen und Jungen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule – und schon gab es einen Stempel im „Schnecki“-Bewegungspass. Auch Wandertage in der Schule, das Mitwirken in der Sport-AG oder das Ablegen des Sportabzeichens sorgten für zusätzliche Stempel. Mädchen und Jungen, die in einem Verein aktiv sind, wurden ebenfalls belohnt. Aber auch Unternehmungen in der Freizeit, wie beispielsweise Spaziergänge, Fahrradtouren oder Schwimmbadbesuche brachten Stempel ein.„Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle den Schulleitungen und Lehrkräften aussprechen, ohne deren Unterstützung die Umsetzung des Projekts nicht möglich gewesen wäre“, so Bewegungskoordinator Günther.Platz zwei der Bewegungs-Challenge konnte sich mit 85 Prozent der zu erreichenden Punkte die Eichbergschule in Lauterbach sichern, dicht gefolgt von der Mittelpunktschule Antriffttal in Romrod, die mit 83 Prozent der Punkte aufwarten konnte. Auch diese beiden Schulen erhielten jeweils eine große Tonne voller Sport- und Spielgeräte. Die übrigen teilnehmenden Grundschulen aus Homberg, Gemünden, Schlitz, Wartenberg, Herbstein und dem Oberen Ohmtal erhielten jeweils eine Kiste mit Sport- und Spielgeräten.Noch eine gute Nachricht: In diesem Jahr ist eine Weiterführung des „Schnecki-Projekts“ geplant. Interessierte Schulen können sich bereits jetzt per E-Mail an dominic.guenther@vogelsbergkreis.de dafür anmelden.Das Projekt wurde durch das Land Hessen in Form einer finanziellen Unterstützung im Rahmen des Landesprogramms „SPORTLAND HESSEN bewegt“ gefördert.Die Einführung von Bewegungskoordinierenden ist ein Pilotprojekt im Rahmen des Landesprogramms „SPORTLAND HESSEN bewegt“ und wird durch das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege gefördert.