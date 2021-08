Erfolgreicher Pilottermin: "Impfungen in der Fläche werden fortgesetzt

„Wir haben am Samstag in Schotten 138 Impfungen durchgeführt. Davon waren 11 Zweitimpfungen“, teilt Dr. Erich Wranze-Bielefeld, ärztlicher Leiter des Impfzentrums des Vogelsbergkreises, mit. Das sei ein positives Signal, das nun den Weg für weitere Vor-Ort-Impfaktionen ebne, führt Dr. Wranze-Bielefeld weiter aus. Zu einer eng abgestimmten Gemeinschaftsaktion waren am vergangenen Samstag Menschen eingeladen, um sich in der Schottener Festhalle ohne Termin und Anmeldung impfen zu lassen. „Der erfolgreiche Auftakt stimmt zuversichtlich – wir gehen nun in die Detailplanungen für weitere Städte und Gemeinden“, kündigt der ärztliche Leiter an. Stationen in Lauterbach und Schlitz seien nun an der Reihe – und das schon am kommenden Samstag. „Die nächsten Schritte werden sein, gemeinsam mit den Stadtverwaltungen geeignete Räumlichkeiten zu finden, und mit dem DRK Kreisverband Lauterbach und dem DRK Ortsverein Schlitz die Impfaktionen im Detail abzustimmen“, sagt Dr. Wranze-Bielefeld. „Wir wollen die Impfungen in der Fläche zeitnah umsetzen, und so weiterhin möglichst schnell möglichst viele Menschen mit einer Schutzimpfung versorgen.“ Deshalb sind für kommenden Samstag Termine in Lauterbach und Schlitz geplant. Zwischen 9 und 13 Uhr sollen sich in der Vulkan-Sporthalle Vogelsberg in Lauterbach und dem Dorfgemeinschaftshaus in Schlitz-Hutzdorf Menschen ohne Anmeldung impfen lassen können.



Bei den Vor-Ort-Terminen sollen die Vakzine von Biontech, Moderna und Johnson&Johnsen verimpft werden. Außerdem wird bereits ein Folgetermin für die Zweitimpfung vorbereitet. Abgesehen von einem Lichtbildausweis, dem Versichertenkärtchen und gegebenenfalls dem Impfpass muss zum Impftermin nichts vorbereitet oder mitgebracht werden.

