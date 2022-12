Erfolgreiche Wochen für das KJP

Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen – Antrag im Vogelsberger Kreistag eingebracht

Überaus erfolgreiche Wochen liegen hinter dem Vogelsberger Kreisjugendparlament: Erst der große Bahnhof Anfang November zum 30-jährige Bestehen und nun ein eigener Antrag, der mit breiter Mehrheit im Vogelsberger Kreistag angenommen wurde. Kein Wunder also, dass diese beiden Themen auch im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des KJP im Romröder Bürgerhaus standen.



30 Jahre KJP – das war schon eine besondere Feier, die Anfang November in einem sehr ansprechenden Ambiente im alten Güterbahnhof in Alsfeld stattfand. Zahlreiche Besucher, darunter auch ehemalige Abgeordnete des KJP, begaben sich an diesem Nachmittag auf eine Zeitreise und blickten zurück auf 30 Jahre erfolgreiche Arbeit. Interessant war zu sehen, welche Themen in den einzelnen Dekaden im Fokus standen und welche bis heute nicht an Aktualität verloren haben.



Beim Rückblick auf die Jubiläumsfeier zogen die jugendlichen Parlamentarier nun natürlich ein positives Fazit. Wie auch nach der jüngsten Sitzung des Vogelsberger Kreistages, in der ein KJP-Antrag eingebracht und verabschiedet wurde: Künftig werden somit kostenlose Hygieneartikel an Vogelsberger Schulen zur Verfügung gestellt. Die Parlamentarier freuten sich über ihren Erfolg - ebenso über die Glückwünsche von Jugenddezernent Dr. Jens Mischak, der die Sitzung in Romrod besuchte. Er schlug vor, zunächst mit einem Pilot zu starten, da die Ausstattung aller Schulen im Kreis mit Spendern für Hygieneartikel hohe Kosten verursache. Zudem sei diese Summe nicht im Haushaltsplan eingestellt. Deshalb sollen die Jugendlichen nun acht Schulen aussuchen, die mit Spendern ausgestattet werden. Bei diesem Pilotprojekt sollen Erfahrungen gesammelt und dann im nächsten Schritt möglicherweise weitere Schulen bestückt werden. Die Jugendlichen beraten derzeit, welche Schulen ausgewählt werden sollen.



Ganz anderes Thema: Die Umwelt-AG stellte in der Sitzung ein neues Projekt vor, den „Spaziergang mit Ausblick“. Die Abgebordneten aus Mücke wünschen sich mehr Mülleimer, daher soll im Januar ein Spaziergang unternommen werden, um geeignete Plätze für Mülleimer zu finden. Dieses Projekt soll dann in einem zweiten Schritt gegebenenfalls mit dem Klimafairein weitergeführt werden, es wird an eine Müllsammelaktion gedacht.



Auch andere Arbeitsgruppen berichteten über ihre Aktivitäten, zudem wurde mitgeteilt, dass Spenden an die Alsfelder Tafel und das Tierheim Lauterbach übergeben wurden. Schließlich wurde noch bekannt gegeben, dass für die Neuwahl des KJP, die im Mai 2023 durchgeführt werden soll, derzeit an einem Film gearbeitet wird. Er soll in der „Wahlkampagne“ an den Schulen gezeigt werden.