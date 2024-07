Erfahrungsaustausch und Fortbildung

„Die turnusmäßigen Treffen sind sehr wichtig für uns, da wir von unserem Austausch über die tägliche Arbeitspraxis sehr profitieren“, erklärt Monique Abel vom Pflegestützpunkt (PSP) des Kreises beim jüngsten Treffen der acht hessischen Pflegestützpunkte der Regionalgruppe Mitte, das in der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises stattfand. „Wir nutzen die Treffen auch, um uns zu einem festgelegten Fachthema weiterzubilden.“ Nun ging es um den Erfahrungsaustausch und die Fortbildung rund um die Themen Pflege, Öffentlichkeitsarbeit sowie Netzwerktätigkeiten. „Besonders haben wir uns gefreut, dass Michael Hofmeister, Vorsitzender des Steuerungsausschusses der hessischen PSP beim Treffen dabei war und über die Entwicklung der Pflegestützpunkte berichtete“, so Abel weiter.



Schwerpunktthema war diesmal die Einführung einer Koordinationsstelle für die hessischen Pflegestützpunkte, um die zuvor lange Zeit gerungen wurde. Anfang Juni hat Markus Harms, langjähriger Mitarbeiter in der Pflegeberatung und in einem Pflegestützpunkt, die Schnittstelle zwischen den Mitarbeitern im PSP und dem Steuerungsausschuss der hessischen PSP übernommen. Die Koordinationsstelle wird zudem die Qualitätssicherung durchführen, fachliche Neuerungen aufbereiten und allen PSP zur Verfügung stellen, sodass diese ihre Arbeit erfolgreich fortführen können. Im Rahmen des Treffens in Lauterbach stellte Harms sich und sein Aufgabenspektrum vor.



Des Weiteren war Monika Vestweber, Rehalehrerin für blinde- und sehbehinderte Menschen, zu Gast, die die Anwesenden mithilfe von Simulationsbrillen verschiedene Seherkrankungen erleben ließ und erklärte, wie sie Menschen dabei hilft, auch trotz eingeschränkter Sehfähigkeiten gut im Alltag zurechtzukommen.

