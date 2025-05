„Er tut der Kreisverwaltung gut“

Ein Blick auf sein Aufgabengebiet zeigt: Klaus Weitzel ist tatsächlich ein „Mann für alle Fälle“. So bezeichnet ihn denn auch Landrat Dr. Jens Mischak, als er ihm zum 40-jährigen Dienstjubiläum gratuliert und noch einmal auf die berufliche Vita zurückblickt. Die hatte übrigens gar nicht beim Vogelsbergkreis begonnen. Zunächst hatte Weitzel eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker absolviert, dann eine zum Forstwirt, später wechselte er in die Hauptabteilung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz beim Kreis. Und machte eine dritte Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten.



Klaus Weitzel ist im Sachgebiet Landwirtschaft und Agrarförderung in Alsfeld tätig. Die Liste seiner Arbeitsbereiche dort ist sehr lang, reicht von Klärschlammverordnung über Pflanzenschutzkontrolle bis hin zur Pflugregelung auf landwirtschaftlichen Flächen. Er ist im Gespräch und im Austausch mit den Landwirten, arbeitet gut und vertrauensvoll mit ihnen zusammen, unterstreicht der Landrat in seiner Laudatio. Weitzel ist bei den eigenen Kollegen beliebt und auch bei den Kollegen des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen. „Er ist hilfsbereit und engagiert und ein zuverlässiger Ansprechpartner“, so Dr. Mischak, der auch darauf verweist, dass das Fachamt bei den Landwirten eine hohe Anerkennung genießt. „Dass wir gut dastehen, verdankten wir Menschen wie Ihnen“, so das Lob an Klaus Weitzel.



„Was Klaus Weitzel noch auszeichnet, ist das, was er nach Feierabend macht“, unterstreicht Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug und verweist auf das „unheimlich große ehrenamtliche Engagement“ in der Kommunalpolitik und im Schützenverein. „So Leute wie du tun der Kreisverwaltung gut“, konstatiert der Erste Kreisbeigeordnete.



„Wir brauchen dich“, sagt Amtsleiter Lorenz Kock, „denn du sprichst die Sprache der Landwirte.“ Die Agrarförderung wird immer schwieriger, „deshalb brauchen wir Menschen wie dich, die dies in klarer Sprache erklären können. Und du hast Augenmaß – das zeichnet dich aus“, lobt der Amtsleiter.



Melanie Ahne (Personalservice), Hans-Jürgen Röhr (Schwerbehindertenvertretung), Antonia Schäfer (stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte) und Anja Kreuder (Personalrat) gratulieren ebenfalls zum Dienstjubiläum.

