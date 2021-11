Enorme Nachfrage

Die Nachfrage nach Impfterminen im Alsfelder Impfzentrum ist enorm: Ab 7 Uhr konnten am Dienstag die neuen Termine gebucht werden, die Anzahl der Zugriffe war so hoch, dass die Erreichbarkeit der Webseite sogar für eine gute halbe Stunde eingeschränkt war.



In diesem Zusammenhang weist die Stabsstelle Impfen darauf hin, dass alle bisher gebuchten Termine ihre Gültigkeit behalten. Man muss sich kein zweites Mal anmelden.



Im Impfzentrum wird überwiegend der Impfstoff von Moderna angeboten, da BioNTech sanktioniert wurde.

