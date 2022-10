Engagierte junge Menschen gesucht

Die Mitarbeitenden des Sachgebiets Jugendarbeit/Jugendbildung sind auf der Suche nach engagierten jungen Menschen im Alter von 17 bis 29 Jahren, die die Planung und Durchführung der Angebote für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien in der Region unterstützen wollen. Natürlich ist bei diesem Engagement niemand auf sich allein gestellt, betont Jugenddezernent Dr. Jens Mischak. Vorbereitet werden alle Interessierten im Rahmen einer 40-stündigen Grundausbildung, die vom 11. bis 13. November und vom 2. bis 4. Dezember im Kreisjugendheim Landenhausen stattfindet.„Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig“, sagt Hannah Müller, die im Sachgebiet für den Bereich Jugendförderung und insbesondere die Freizeitmaßnahmen zuständig ist. Sowohl in den Ferien als auch an Wochenenden werden Freizeiten für unterschiedliche Altersgruppen an verschiedenen Orten angeboten. Ziele sind die kreiseigene Einrichtung in Landenhausen, der Stechlinsee in unserem Partnerlandkreis Oberhavel und auch Reiseziele an Nord- und Ostsee. Bei allen Aktionen sind die nebenamtlichen Mitarbeitenden in die Planung miteinbezogen und führen sie in der Regel in einem Team vor Ort eigenständig durch.Darüber hinaus bietet die schulbezogene Jugendsozialarbeit in den Ferien regelmäßig Tagesveranstaltungen für Kinder und Jugendliche an.Mit dem KAFF-Mobil sollen künftig mehr Einsätze von und mit Jugendlichen gefahren werden. Unter dem Motto „Pop Up Jugendraum“ soll in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam mit den Jugendlichen vor Ort geschaut werden, welche Aktivitäten für Jugendliche und junge Erwachsene sie sich vorstellen können und für welche sie auch selbst aktiv werden wollen.Auch im Queer-Treff in Lauterbach, der einen sicheren Raum für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich mit den Themen sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität auseinandersetzen möchten, bietet, kommen engagierte Menschen zum Einsatz.Angelina Kuhl, Laura Tkotz und Thomas Luft, die beim Vogelsbergkreis für die außerschulische Jugendbildungsarbeit zuständig sind, sehen auch in ihrem Arbeitsbereich vielfältige Einsatzmöglichkeiten für interessierte junge Menschen. Beispielsweise gebe es Seminare zur beruflichen Orientierung, Seminare speziell für Jungen oder Mädchen, Bildungsurlaube an unterschiedlichen Orten im In- und Ausland und noch einiges mehr.An den beiden Seminarwochenenden im Kreisjugendheim Landenhausen erhalten die jungen Menschen einen Überblick über die rechtlichen, pädagogischen und organisatorischen Grundlagen der Kinder- und Jugendarbeit, und haben viel Raum sich gegenseitig sowie die Mitarbeitenden des Sachgebiets Jugendarbeit/Jugendbildung kennenzulernen. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist die Voraussetzung für den nebenamtlichen Einsatz bei Freizeit- und Bildungsveranstaltungen des Vogelsbergkreises und ist auch die Grundlage für den Erwerb der bundeseinheitlichen „Juleica“, auch Jugendleitercard, die die Teilnahme an Qualifizierungskursen für die Arbeit mit jungen Menschen dokumentiert und zu verschiedenen Vergünstigungen berechtigt.Angesprochen sind alle interessierten jungen Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bei Interesse hilft Hannah Müller unter 06641/977443 oder per E-Mail an hannah.mueller@vogelsbergkreis.de weiter. Zusätzliche Informationen und Anmeldung unter www.freizeiten-bildung.de