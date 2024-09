Energie trifft Alltag

Im Rahmen der Bildungsreihe "Zukunftsgerechte Energie für Alle: Wissen - Wollen - Wege finden" bietet die vhs des Vogelsbergkreises einen Bildungsurlaub an. Ab Montag, 21. Oktober (9 bis 16 Uhr), geht es in der Lauterbacher Eichberg-Grundschule um die Frage „Energie trifft beruflichen und privaten Alltag - Dein innerer Wandel - bist Du dabei?“. Insgesamt finden fünf Treffen statt. Anmeldeschluss ist der 9. September. Weitere Infos und Abmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.In diesem Bildungsurlaub wollen die Teilnehmer gemeinsam herausfinden, wie sie im Licht der globalen Zusammenhänge leben wollen und können, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben und welche Widerstände sie verspüren, wenn es darum geht, ihr Verhalten zu verändern.Mit spannenden Methoden, um Wege zu einem Mehr an Bewusstsein zu schaffen, vertieft die Gruppe das Verständnis von Energie-Effizienz im Allgemeinen und im individuellen Sinn. Die Teilnehmer stellen ihren aktuellen persönlichen CO2-Fußabdruck auf den Prüfstand und erkunden, wie Gewohnheiten und Lebensumstände - im Besonderen die Ernährung - mit dem eigenen „inneren Klima“ und dem Welt-Klima zusammenhängen. Präsentiert werden Best-Practice Beispiele von Menschen aus der Region, besucht wird ein Gemeinschaftsgarten und schließlich geht es um Zusammenarbeit beim Handwerklich-Kreativen und gemeinsamen Kochen.