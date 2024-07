Emil Tews gibt seit 50 Jahren vhs-Kurse

Emil Tews ist der dienstälteste Kursleiter der Vogelsberger Volkshochschule. Seit 50 Jahren gibt er Kurse im Tastschreiben - früher auf der Schreibmaschine, heute am PC. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der vhs wurden neben Tews weitere langjährige Kurs- und Zweigstellenleitungen geehrt. Die Ehrungen nahmen Patrick Krug, Erster Kreisbeigeordneter und vhs-Dezernent, sowie vhs-Leiterin Monika Schenker vor. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und ein kleines Präsent.



Bereits seit 1995 führt Marion Röhrig die Zweigstelle in Grebenau. Nicole Kapeller ist seit 2009 Zweigstellenleiterin in Schotten. Durch ihre Verbindungen zu Kindergarten und Schule beziehungsweise Stadtverwaltung ist in beiden Fällen eine enge Verzahnung mit der Organisation von vhs-Kursen in diesen Zweigstellen perfekt gegeben. Patrick Krug dankte in seiner kleinen Laudatio beiden für ihr ehrenamtliches Engagement und unterstrich die Bedeutung der Zweigstellen für die vhs-Arbeit insgesamt. Für eine Flächen-Volkshochschule sei die Arbeit in den Zweigstellen unerlässlich, um auch der Bevölkerung außerhalb Alsfelds und Lauterbachs ein Bildungsangebot machen zu können.



Geehrt wurden zudem insgesamt 23 langjährige Kursleiterinnen und Kursleiter aus allen Fachbereichen. Die Liste wird angeführt von Emil Tews, der bereits 1974 mit seiner vhs-Tätigkeit begonnen hatte und der somit ebenfalls „50 Jahre vhs“ für sich persönlich mitfeiern konnte. Seit mehr als 40 Jahren ist Brigitte Zick für die vhs tätig, sie gibt diverse Gesundheitskurse. Seit mehr als 30 Jahren bieten auch Barbara Heinz, Ilona Hohl und Renate Steinebach Gesundheitskurse bei der vhs an. Renate Steinebach ist zudem eine der erfahrensten Englisch-Dozentinnen und wird auch oft in Firmenkursen eingesetzt. Es folgten weitere Ehrungen von Kursleitern, die seit mehr als 20 beziehungsweise mehr als zehn Jahren für die vhs tätig sind.

(lifePR) (