Elterntreff queere Kinder in Alsfeld

Wen liebe ich? Wie möchte ich gesehen werden? Wer bin ich? Fragen, die sich Menschen stellen, bei denen sich Orientierung und Identität im Lauf des Lebens verändern oder die gerade erst danach suchen. Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang auch der Begriff „Queer“. Darunter versteht sich eine nicht-heterosexuelle Orientierung und/oder eine andere geschlechtliche Identität zu haben, als die bei der Geburt bestimmte. Kinder und Jugendliche wissen oftmals bereits im jungen Alter, ob sie sich in ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig fühlen oder nicht. Wenn junge Menschen eine Transgeschlechtlichkeit oder eine nicht-binäre Identität haben, kann der Weg zum Coming-Out meist schwierig für die Menschen und das persönliche Umfeld sein.Hilfe und Unterstützung sowie ein Raum für Austausch soll ab 14. Oktober, 16 Uhr, im Beratungszentrum Vogelsberg, Zeller Weg 2 in Alsfeld, zur Verfügung stehen. Ohne Anmeldung können sich dort Eltern von queeren Kindern und Jugendlichen in einem sicheren Rahmen regelmäßig zum Austauschen und Vernetzen treffen.Gemeinsam mit Viktoria Vogelbacher vom Beratungszentrum Vogelsberg ( viktoria.vogelbacher@bz-vogelsberg.de ; 06631-7939012) wird Hannah Müller vom Jugendamt des Vogelsbergkreises die Treffen begleiten. Insbesondere hinsichtlich medizinischer Versorgung sei oftmals ein Austausch sehr hilfreich, da spezielle medizinische Versorgung schwer zu finden sei. Außerdem könnte bei Bedarf Expertise von weiteren Beratungsstellen eingeladen werden, um einen fachlichen Input zu bekommen, heißt es in der Pressemitteilung.Das Jugendbildungswerk bietet seit Anfang 2021 einen queeren Jugendtreff in Lauterbach an, in dem Platz für queere Themen, wie Coming-Out, die erste Liebe, LGBTIQ+ Community oder Identitätssuche ist. Infos finden Interessierte unter www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/familie-kinder-jugend/queer-treff/