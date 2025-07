Einzigartig und vollkommen

Vier Stimmen, jede für sich einzigartig und doch vollkommen - „Les Brünettes“. Diese ganz besondere a capella Band ist am Samstag, 2. August, in Lauterbach in der Adolf-Spieß-Halle zu Gast und eröffnet offiziell das Vulkansommer Kulturfestival. Höhepunkt des Abends wird ein gemeinsamer Auftritt mit heimischen Sängern sein, die tagsüber in einem Vocal Workshop gemeinsam mit den vier Sängerinnen Songs erarbeitet haben.



„Diese Mischung aus Workshop und Konzert mit erfahrenen Dozenten und talentierten Sängern aus der Region ist eine Besonderheit, dieses gemeinsame Erlebnis wird die Magie der Musik lebendig machen“, freut sich Landrat Dr. Jens Mischak schon jetzt auf einen außergewöhnlichen Abend, der vom Verein „Kulturförderung Vogelsberg“ veranstaltet wird. Schon jetzt haben sich knapp 40 Musiker für den Workshop angemeldet, wer noch Lust hat mitzumachen, kann sich beim Verein Kulturförderung anmelden.



Les Brünettes sind übrigens auf Jubiläumstour, die von Darmstadt und Frankfurt bis nach Hamburg und Leipzig führt – und eben nach Lauterbach, wo Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer ihr Jubiläumsprogramm „15 Jahre Les Brünettes“ auf die Bühne bringen.



2010 hatten sich die Gesangsstudentinnen in Mannheim getroffen, die gemeinsame Freundschaft und die Lust, etwas gemeinsam zu machen, ließen die Band entstehen. Die vier Sängerinnen widmete sich virtuosen Arrangements, was ihnen zunächst die Anerkennung der Kollegen und bald auch der Presse einbrachte. Auch in der europäischen a cappella Szene, damals noch dominiert von gemischten oder männlichen A cappella Bands, waren sie bald tonangebend.



Sie sind Preisträgerinnen des Internationalen A Capella Wettbewerb Leipzig 2013, des internationalen A Cappella Wettbewerbs Vokal.total 2013 in Graz sowie des Scala Vokal Wettbewerb in Ludwigsburg 2015 und gewannen 2015 den ersten Preis beim Finsterwalder Sängerwettbewerb.



Das Repertoire besteht aus Songs, die mit Liebe und Sorgfalt ausgewählt sind, ohne dem Mainstream-Pop zu verfallen. Nach ihrem ersten, sehr jazzigen Debüt-Album „Les Brünettes“ (2012) produzierten sie schon zwei Jahre später ihr zweites Album „A Women Thing“. Nach zwei Jahren eingehender Recherche, Schreibarbeit und Aufnahmen in den berühmten Abbey Road Studios folgte 2017 „The Beatles Close-Up“. 2020 brachten sie das vierte Album „4“ heraus mit zwölf Titeln aus eigener Feder, die sich zwischen Pop, Jazz, Funk und sogar Rap bewegen.



Les Brünettes haben sich auch außerhalb der a cappella Szene einen Namen gemacht, unter anderem als Gäste des britischen Swing Orchesters Pasadena Roof Orchestra oder der renommierten HR Big Band. Seit 2018 stehen sie außerdem mit eigens für diesen Anlass geschriebenen Arrangements ihrer Stücke mit verschiedenen Big Bands auf der Bühne.



Zudem waren die Musikerinnen Gäste im ZDF heute journal, im Kölner Treff des WDR, sie gestalteten eine Folge des Deutschlandfunk-Format Klassik-Pop-et cetera und traten in zahlreichen lokalen TV Sendungen auf.



Das Konzert in Lauterbach beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets an der Abendkasse kosten 22 Euro (ermäßigt 15 Euro), im Vorverkauf 17 Euro (ermäßigt 13 Euro). Karten im Vorverkauf gibt es im Tourist Center Alsfeld, Die Buchhandlung - Elisa Kertzscher (Homberg), Lesezeichen (Lauterbach), DAS BUCH (Lauterbach) und in Elkes Buchladen (Schotten).

