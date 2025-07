Im Herbst bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs) eine Reihe von Kursen für Menschen, die Fremdsprachen lernen möchten, an: Englisch, Spanisch, Französisch und andere Sprachkurse auf unterschiedlichen Niveaus, von Grundstufe bis Konversation. Alle Kurse sind bereits auf der Website der vhs www.vhs-vogelsberg.de zu finden und können gebucht werden.Um das richtige Kurs-Niveau zu finden, sind die Mitarbeiter der vhs mit einer individuellen und kostenlosen Sprachberatung behilflich. Interessenten vereinbaren dazu einfach einen Termin unter Telefon 06631/792-7711 oder schicken eine E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de . Im Bedarfsfall können die schriftlichen Einstufungsunterlagen auch per Mail zugeschickt werden; die anschließende Kursberatung erfolgt dann telefonisch.