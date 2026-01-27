Kontakt
„Einstieg in Adobe Lightroom“

Vogelsbergkreis
Wer sich intensiver mit der Fotografie beschäftigt und kreativ fotografiert, kommt oft nicht umhin, die Bilder mit der Kamera im RAW-Format zu erstellen. Dieses Rohdatenformat bietet deutlich mehr Möglichkeiten bei der Entwicklung der Bilder als Standardformate. Der vhs-Kurs „Einstieg in Adobe Lightroom“ beschäftigt sich ab Montag, 23. Februar, mit genau diesem Thema. Denn an fünf Terminen werden im Kurs in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, jeweils von 17 bis 20 Uhr die Grundlagen der Funktionsweise der Software erarbeitet. Denn die Arbeitsweise von Lightroom, das Erstellen eines Katalogs, der Bildimport, die strukturierte Verwaltung von Bildern sowie weitere Möglichkeiten stehen im Mittelpunkt.

Anmeldeschluss ist Montag, 16. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

