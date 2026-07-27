Einsamkeit hat viele Gesichter
Volkshochschule widmet sich einem besonderen Semesterthema / Räume schaffen, in denen sich Menschen begegnen
„In den vergangenen Jahren ist besonders deutlich geworden, dass Einsamkeit auch jüngere Erwachsene, Alleinerziehende, pflegende Angehörige, Arbeitslose und Menschen mit Migrationshintergrund betrifft“, erzählt Kirsten Wegwerth. Einsamkeit – das hat nicht zuletzt das 2024 vorgelegte Einsamkeitsbarometer aufgezeigt – hat weitreichende Folgen. „Sie wirkt sich negativ auf die psychische und körperliche Gesundheit aus, hängt mit Armut und sozialer Benachteiligung zusammen und kann sogar das Vertrauen in gesellschaftliche und demokratische Institutionen schwächen“, schildert Wegwerth und folgert: „Einsamkeit ist also weit mehr als ein persönliches Gefühl, sie ist auch eine gesellschaftliche Herausforderung.“
Für die vhs leitet sie daraus einen klaren Auftrag ab: „Wir verstehen uns ja nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch als Ort der Begegnung, des Austauschs und der gesellschaftlichen Teilhabe. Genau deshalb ist Einsamkeit für uns ein wichtiges Bildungsthema“, sagt die vhs-Leiterin. „Wir bieten Menschen die Plattform, um neue Interessen zu entdecken, um wieder Gemeinschaft zu erleben.“ Das Semesterthema greift, so Wegwerth, „etwas auf, das gesellschaftlich hochaktuell ist und zugleich ganz eng mit unserem Selbstverständnis verbunden ist.“ Und: „Ich finde, dass wir als vhs nun auch die Chance haben, dieses Thema zu enttabuisieren.“ Die Kurse, die Workshops, Vorträge und Begegnungsangebote sollen und können Menschen zusammenbringen und damit ganz konkret Verbundenheit fördern.
Und das unter ganz unterschiedlichen Themenstellungen. Da gibt es einen Workshop, in dem es um „Verlustgeschichten“ geht, ein Seminar mit der Frage „Alleine? Was mache ich, wenn keine Angehörigen in der Nähe sind?“ oder einen Bildungsurlaub, in dem der Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand vorbereitet wird.
Auch viele gestalterische Angebote umfasst das Programm. Man kann zum Beispiel gemeinsam ein Fotobuch erstellen, man kann sich zum Tanzkurs anmelden – diesmal auch ohne Partner – oder man kann lernen, wie man einen Smalltalk führt. Natürlich nimmt auch das Thema Gesundheit breiten Raum ein. Wie wäre es mit dem passenden Einstieg in das Laufen? Oder mit Lachyoga? Mit Geselligkeit im Alter? Die kann man auch bei interessanten Kochkursen an der vhs erleben oder in Sprachkursen. Da lernt man mit- und voneinander, anstatt allein am PC oder am Smartphone.
„Wir bilden den Querschnitt der Gesellschaft ab – hier begegnen sich Menschen, sie sich sonst nie getroffen hätten“, schildert Kirsten Wegwerth und weckt damit die Neugier auf das neue Herbstprogramm. Online ist es unter https://www.vhs-vogelsberg.de/ verfügbar, auch die neuen Programmhefte wurden bereits verteilt. Semesterstart ist dann am 31. August.