Pressemitteilung BoxID: 795774 (Kreisausschuss des Vogelsbergkreises)

"Eins plus eins" bis zum 3. Mai

Landrat Görig: Kontaktverbot gilt weiterhin / Ordnungsämter sind aufgefordert, verstärkt Kontrollen durchzuführen

„Trotz aller Lockerungen gilt weiterhin unser strenges Kontaktverbot. Bis zum 3. Mai sind wir bei eins plus eins, das bedeutet, dass man sich im öffentlichen Raum nur mit einer einzigen weiteren Person aufhalten darf, die nicht im eigenen Haushalt lebt“, erklärt Landrat Manfred Görig in einer Pressemitteilung. Da offensichtlich Unklarheit bestehe wegen der in dieser Woche umgesetzten Lockerungen, hat der Landrat am Dienstag die Vogelsberger Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aufgefordert hat, verstärkt Kontrollen in ihren Kommunen durchzuführen.



„Gemeinsames Feiern, Picknicken oder Grillen sind unabhängig von der Personenzahl verboten, auch an den Wochenenden“, stellt Manfred Görig gegenüber den Bürgermeistern in der jüngsten Telefonkonferenz noch einmal heraus. Daran hätten sich allerdings nicht alle gehalten.



„Wir müssen aufpassen“, mahnt Manfred Görig, „denn es muss weiterhin alles versucht werden, um ein Ausbreiten der Pandemie zu verlangsamen.“ Fatal wäre, wenn man Ende Mai feststellen müsse, dass die Vorsichtsmaßnahmen nicht gegriffen hätten, und die Infektionszahlen wieder anstiegen.



Zum Hintergrund: Am 14. März verordnete die hessische Landesregierung, dass der Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren ist. „Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine, mit einer weiteren nicht im eigenen Haushalt lebenden Person oder im Kreise der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet“, heißt es in Paragraf 2 der „Dritten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus“. Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (