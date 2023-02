Eine große Bühne für großartige Dörfer

Hessischer Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ // Preisverleihung in der Vulkanhalle in Nieder-Moos

Eine große Bühne für großartige Dörfer: Bei der Preisverleihung des 37. Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ in der Vulkanhalle in Nieder-Moos hat Priska Hinz, Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, das rege Vereinsleben sowie das Traditionsbewusstsein der zwölf Teilnehmer-Dörfer gewürdigt. Unter diesen war auch ein Vogelsberger Dorf: Schlitz-Pfordt.



Im Beisein von Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter des Vogelsbergkreises, Michael Ruhl, CDU-Landtagsabgeordneter, sowie mehreren hundert Akteuren aus den Teilnehmer-Dörfern des Landeswettbewerbs überreichte die Ministerin eine Urkunde für die Teilnahme des Schlitzer Stadtteils am Wettbewerb an Heiko Siemon, Bürgermeister der Stadt Schlitz, und Herbert Schlosser, Ortsvorsteher von Pfordt. Das Dorf hatte beim Regionalentscheid im Frühjahr den zweiten Platz belegt und sich so für den Landeswettbewerb qualifiziert.



Das von zahlreichen historischen Fachwerkbauten geprägte Ortsbild von Pfordt, idyllisch im Tal der Fulda gelegen, hatte die Jury beim Regionalentscheid mit seiner engagierten Dorfgemeinschaft, gepflegtem Brauchtum und Tradition sowie einer vielseitigen Kinder- und Jugendarbeit überzeugt.



Den 1. Platz des 37. Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ belegte das Dorf Ebersburg-Weyhers im Landkreis Fulda und gewann damit ein Preisgeld von 7.000 Euro.



„Ziel des Wettbewerbs ist es, dass Dorfgemeinschaften ihre Chancen erkennen und die Zukunft ihres Dorfes in die eigenen Hände nehmen“, so Ministerin Hinz. „Der Wettbewerb soll für alle Beteiligten ein Anreiz sein, die Lebensqualität im Dorf zu verbessern und zu einer lebenswerten Zukunft für die nachfolgende Generation beizutragen. Es ist beeindruckend, was die teilnehmenden Dorfgemeinschaften ehrenamtlich auf die Beine gestellt haben. Sie zeigen in ihren Projekten, was gemeinsames Engagement der Bürgerinnen und Bürger bewirken kann“, betonte die Ministerin abschließend.