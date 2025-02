Eine Tuba für den Nachwuchs

Eine Tuba, ein Koffer und einen Ständer für das Instrument: Die 1.500-Euro-Spende, die Landrat Dr. Jens Mischak, an Thomas Caspar vom Vorstand der 1. Original Wallenröder Dicke Backe Kapell‘ (OWDBK) übergibt, bringt den Verein ein gutes Stück weiter. Denn dieser plant die Anschaffung des vereinseigenen Instruments für einen jungen und talentierten Nachwuchsmusiker. „Eine gute Sache, für die ich mich gerne im Spendenbeirat der OVAG eingesetzt habe. Denn gute Arbeit für den musikalischen Nachwuchs im Verein ist Gold wert“, sagt der Landrat.



Die OWDBK möchte für rund 3.200 Euro die Ausstattung für Nachwuchstubist Nico komplettieren. Der talentierte Musiker ist über eine Schul-AG zu den Blechblasinstrumenten gekommen und hat – auch mit Unterstützung von Thomas Caspar – seinen Weg zur OWDBK gefunden. „Nico ist ein talentierter junger Mann, den wir gerne weiter unterstützen möchten“, unterstreicht Thomas Caspar. Denn junge Tubisten sind selten in der Region, fügt er an und freut sich umso mehr; über die musikalische Verstärkung für die OWDBK sowie die Spende, die die Anschaffung des Instruments unterstützt.

