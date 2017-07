Ein zweiter Wahlvorschlag

Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Bewerber: Manfred Görig, Landrat, Romrod Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers, Bewerber: Friedel Kappes, Bauer, Schwalmtal

Vogelsbergkreis (-) Es gibt einen zweiten Kandidaten für die Landratswahl am Sonntag, 24. September 2017: Neben Amtsinhaber Manfred Görig (SPD) tritt Friedel Kappes aus Schwalmtal als Einzelbewerber an.Die Wahlvorschläge konnten bis Montag, 17. Juli 2017, um 18 Uhr eingereicht werden. Wie Kreiswahlleiter Siegfried Simon mitteilte, gingen zwei Vorschläge ein:Über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Landratswahl entscheidet der Kreiswahlausschuss am Freitag, 28. Juli 2017, um 10 Uhr im Landratsamt in Lauterbach in öffentlicher Sitzung.